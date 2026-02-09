Минтранс Башкирии предлагает увеличить в 25 раз штрафы за незаконные перевозки

В прошлом году ООО «Яндекс. Такси» по требованию министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии отключило от агрегатора 126 водителей за оказание услуг без разрешения. Об этом говорится в ежегодном докладе минтранса о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в сфере пассажирских перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В общей сложности министерство совместно со структурами МВД по Башкирии, Ространснадзором по ПФО, судебными приставами и налоговыми органами провело 71 проверку в вопросе перевозок. Основными нарушениями в сфере легкового такси авторы доклада называют отсутствие информации о перевозчике на передней панели автомобилей, опознавательных фонарей на крыше такси, цветографических схем («шахматок») на кузове. Кроме того, надзорные органы обратили внимание на отсутствие путевых листов и непрохождение предрейсового медосмотра водителей и техосмотра автомобилей.

В общей сложности, сообщают в минтрансе, в республиканский реестр включены 32 службы легкового такси, а в реестре соответствующих транспортных средств состоят более 21,3 тыс. автомобилей. По мнению министерства, 60% автомобилей перевозят пассажиров незаконно.

«Службы заказа должны нести административную ответственность за передачу заказов на перевозку транспортными средствами, разрешения на которые не выдавались»,— считают в ведомстве, которое предлагает увеличить с 2 тыс. до 50 тыс. руб. штрафы за незаконные услуги такси. Кроме того, чиновники просят наделить правом выписывать штрафы не только суды, но и уполномоченные надзорные органы.

Идэль Гумеров