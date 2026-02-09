В 2026 году в Татарстане еще 55 предприятий получат бесплатную помощь экспертов, обучение сотрудников и практическое внедрение инструментов бережливого производства. На эти цели выделят 142,6 млн руб., сообщает пресс-служба Минпромторга республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на обучение персонала и помощь на производстве выделили 142,6 млн

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Татарстане на обучение персонала и помощь на производстве выделили 142,6 млн

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Участники смогут выявить и устранить потери в производственных процессах, а затем самостоятельно тиражировать полученные результаты.

Как сообщил вице-премьер республики — министр промышленности и торговли Олег Коробченко, средний экономический эффект для компаний-участников достигает 20 млн руб.

Помощь будет оказана в рамках федерального проекта «Производительность труда».

Анна Кайдалова