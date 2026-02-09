НДС 10% могут ввести только для сертифицированных детских товаров

Производители и продавцы детских товаров могут рассчитывать на льготный налог в размере 10% только в том случае, если их продукция будет сертифицирована. Соответствующие поправки к ч. 2 ст. 164 Налогового кодекса РФ предлагает внести Минфин РФ, сообщил источник «Ъ», близкий к министерству. «Ъ» направил запрос в Минфин.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Законопроект предусматривает, что для подтверждения правомерности применения ставки НДС в размере 10% в отношении товаров для детей налогоплательщики будут предоставлять в налоговый или таможенный орган сведения о сертификате соответствия, выданным органом по сертификации, зарегистрированным в РФ, либо о декларации о соответствии, зарегистрированной национальным органом по аккредитации.

Ранее ставка НДС в размере 10% уже распространялась на большую часть такой продукции. Сейчас норма не содержит указания на документы, которые налогоплательщики могут использовать для подтверждения отнесения продукции к товарам для детей. Как считают в Минфине, это увеличивает риск возникновения налоговых споров между налогоплательщиками и налоговыми органами из-за применения пониженной ставки НДС.

Алина Мигачёва