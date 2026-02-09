Глава СКР затребовал доклад по делу о нерасселенном аварийном доме 1902 года постройки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нерасселенном аварийном доме на улице Чапаевской в Самаре. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СКР Михаил Ламонов. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ
«Здание 1902 года постройки находится в непригодном состоянии: фасад обрушается, в стенах, полу и межэтажных перекрытиях образовались трещины. В 2020 году строение ввиду высокой степени физического износа конструкций признано аварийным, однако в установленные сроки расселения благоустроенное жилье взамен гражданам не предоставлено»,— говорится в сообщении.
Жильцы неоднократно обращались по этому вопросу в разные инстанции, но безуспешно. На ситуацию обратили внимание представители регионального ОНФ, которые написали заявление в прокуратуру. Региональное следствие возбудило уголовное дело.