Глава СКР затребовал доклад по делу о нерасселенном аварийном доме 1902 года постройки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нерасселенном аварийном доме на улице Чапаевской в Самаре. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СКР Михаил Ламонов. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

«Здание 1902 года постройки находится в непригодном состоянии: фасад обрушается, в стенах, полу и межэтажных перекрытиях образовались трещины. В 2020 году строение ввиду высокой степени физического износа конструкций признано аварийным, однако в установленные сроки расселения благоустроенное жилье взамен гражданам не предоставлено»,— говорится в сообщении.

Жильцы неоднократно обращались по этому вопросу в разные инстанции, но безуспешно. На ситуацию обратили внимание представители регионального ОНФ, которые написали заявление в прокуратуру. Региональное следствие возбудило уголовное дело.

Георгий Портнов