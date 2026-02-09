«Чайковский водоканал» стал краевым предприятием

Завершилась реорганизация МУП «Чайковский водоканал». С 28 января предприятие перешло в краевую собственность и поменяло форму собственности. Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», «Чайковский водоканал» реорганизован в Пермское краевое государственное унитарное предприятие.

«Мы подчеркиваем, что переход в статус ГУП не влечет за собой изменений в обязательствах, ранее принятых МУП “Чайковский водоканал”. Все инвестиционные проекты, направленные на модернизацию сетей, улучшение качества воды и повышение надежности водоснабжения, будут продолжены в полном объеме и в соответствии с утвержденными графиками», - сообщается на сайте предприятия.

Напомним, полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения Чайковского переданы с муниципального на краевой уровень 1 октября 2025 года. Это связано с тем, что Пермский край подал заявку по предоставлению средств субсидии из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений. Так как очистные сооружения по федеральным правилам должны быть в государственной собственности, региональные власти вышли с предложением о перераспределении полномочий.