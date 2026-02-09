Служба занятости трудоустроила 1,1 тысячи нижегородцев старше 60 лет в 2025 году

Нижегородский кадровый центр «Работа России» за 2025 год помог трудоустроить более 1,1 тысячи соискателей старше 60 лет. В том числе двоим 79-летним нижегородцам подобрали работу уборщика и оператора, 77-летнему — сторожа-вахтера, рассказали в региональном правительстве.

В основном жители старше 60 лет трудоустраивались в образовательные и медицинские организации, на промышленные и сельхозпредприятия, в коммунальные и автотранспортные компании. Также среди востребованных профессий — врач, медсестра, водитель, музыкальный руководитель, агроном, слесарь механосборочных работ, инженер, токарь, специалист по кадрам и другие.

Граждане старше 60 лет с помощью кадрового центра в 2025 году прошли переобучение и повышение квалификации по таким направлениям, как машинист котельных установок, педагог дополнительного образования, соцработник, электромонтер и кладовщик со знанием программ 1С.

Галина Шамберина