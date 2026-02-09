На набережной Камы откроется новый ресторан русской кухни

В Перми 9 февраля в техническом режиме откроется ресторан River. Об этом сообщается в соцсетях проекта. Заведение будет действовать в новом жилом комплексе «Камские огни-2» по адресу: ул. Монастырская, 60. Ресторан специализируется на русской кухне «по европейским технологиям». Объем инвестиций в проект не уточняется. Шеф-поваром River будет Максим Русинов. Господин Русинов также является шеф-поваром ресторана Stoke в отеле Radisson.

