В Ульяновской области контракт на строительство Ундоровского палеонтологического музея признан недействительным

В Ульяновской области суд признал недействительным контракт, заключенный между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и ООО «Холдинг строй проект», на строительство Ундоровского палеонтологического музея. Также суд определил взыскать с общества более 159 млн руб.незаконно полученных из бюджета. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По информации надзорного ведомства, в ноябре 2023 года ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» заключило с ООО «Холдинг строй проект» госконтракт. Договор с ценой работ на сумму более 488 млн руб., представленный коммерческой организацией в качестве подтверждения квалификации участника закупки, обладает признаками фиктивности. Он оформлен лишь в целях использования для участия в конкурсных процедурах. Компания была незаконно поставлена в преимущественное положение по отношению к другим участникам госзакупки.

Руфия Кутляева