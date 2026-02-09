В Оренбуржье прокуратура добилась сруба аварийных деревьев, угрожавших жизни и здоровью людей

Прокуратура Оренбургского района внесла представление директору ГБУ «Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области». По результатам его рассмотрения опасную растительность ликвидировали, виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в 2024 году 24 аварийных дерева возле улицы Спортивной в поселке Пригородный подлежали рубке. 14 берез убрали своевременно. Оставшиеся 10 деревьев оставили без внимания. Аварийные растения находились в непосредственной близости к тротуару и угрожали жизни и здоровью граждан.

Руфия Кутляева