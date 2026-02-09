Удмуртия заняла 48-е место по банковским вкладам населения, следует из данных «РИА Новости». Средний размер банковских вкладов на душу населения в республике составил 307 тыс. руб.

Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам составляет 5,7. В 2025 году прирост вкладов в регионе составил 19,6%.

Для сравнения, в Москве средний вклад превышает 1,8 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 1 млн рублей, а в Ненецком автономном округе — 735,8 тыс. руб. Наименьшие вклады зафиксированы в Ингушетии (26 тыс. руб.), Чечне (31 тыс. руб.) и Дагестане (61 тыс. руб.).

Анастасия Лопатина