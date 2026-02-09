В центре Перми продается старинное здание, где недавно закрылась известная пекарня

В Перми на продажу выставлено двухэтажное здание по ул. Ленина, 46, где ранее действовала пекарня «Дом Демидовых». Согласно информации на сайте «Авито», объект площадью 300 кв. м оценен в 80 млн руб. или 266,6 тыс. руб. за квадратный метр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

В объявлении указано, что в здании оборудованы необходимые инженерные системы, включая вытяжку и вентиляцию. Второй этаж здания имеет кабинетную планировку, подходящую для административных, образовательных или медицинских функций. Отмечается, что актив находится «в хорошем состоянии и не требует масштабных вложений, предлагая возможность для быстрого запуска проекта».

Напомним, в 2024 году владельцы пекарни «Дом Демидовых» объявили о закрытии проекта из-за конфликта с ООО «ТехПромАвтоматика», собственником сетей, который перекрыл в здании водоснабжение, водоотведение, а также тепло- и электроснабжение. Позже авторы проекта открыли одноименную столовую на Комсомольском проспекте, 31а, однако в сентябре 2025-го выставили ее на продажу.