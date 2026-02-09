Ночью над Черноземьем сбили 36 беспилотников

Ночью дежурные средства ПВО сбили над Россией 69 беспилотников, из них 36 — над Черноземьем. 28 дронов ликвидировали над Курской областью, пять — над Белгородской, два — над Орловской, один — над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил информацию ведомства. Повреждений и пострадавших нет. Воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что беспилотник сбили над одним из городов региона. Предварительно, никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Оперштаб Курской области также подтвердил сведения Минобороны. Белгородские власти пока не прокомментировали атаки.

Прошлой ночью над Черноземьем сбили один беспилотник — его уничтожили над Курской областью.

Кабира Гасанова