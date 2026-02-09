За месяц в Татарстане установили 36,1 тысячу самозапретов на кредиты

В январе 2026 года жители Татарстана установили 36,1 тыс. самозапретов на оформление кредитов и займов. По этому показателю республика заняла пятое место в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Татарстан уступил Москве (90,9 тыс.), Московской области (56,8 тыс.), Санкт-Петербургу (45,7 тыс.) и Башкортостану (37,2 тыс.).

В целом по России в январе было установлено 1,02 млн самозапретов — на 30,7% меньше, чем в декабре 2025 года, когда показатель составлял 1,48 млн. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на сведения кредиторов.

