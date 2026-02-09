Погрузка на железной дороге в Удмуртии выросла на 12,7% за год

Погрузка на сети «РЖД» в Удмуртии составила 132,2 тыс. т в январе, что на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Среди основных грузов, погруженных на железнодорожных станциях региона, отмечается значительный рост объемов: нефти и нефтепродуктов было погружено 60,9 тыс. т (+34% к 2025 году), лесных грузов — 38,2 тыс. т (+21%), черных металлов — 20,4 тыс. т (+13,4%).

Анастасия Лопатина