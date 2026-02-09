Уфимца обвиняют в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью

Демский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 39-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений (п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и похищении человека (ч. 1 ст. 126 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в марте 2025 года фигурант уголовного дела, остался недоволен качеством ремонта автомобиля родственника. На требование доделать ремонт мастер ответил отказом. Тогда обвиняемый дважды ударил его кулаком по голове, из-за чего тот потерял слух.

Посадив потерпевшего в машину, обвиняемый увез его в сторону гаражей, но по пути оставил на обочине и скрылся.

Майя Иванова