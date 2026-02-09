Два поезда в Ижевск задерживаются в Чувашии

Из-за технической неисправности грузового поезда в Чувашии пять поездов дальнего следования, включая маршруты Москва – Ижевск и Нижний Новгород – Ижевск, задерживаются. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службе Горьковской железной дороги.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что поезд Москва – Ижевск (№ 26) опаздывает на 3 часа 20 минут, а поезд Нижний Новгород – Ижевск – на 1 час 25 минут. В пресс-службе добавили, что во время задержки в вагонах поддерживался комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, задержанных более 4 часов, будут обеспечены питанием.

Анастасия Лопатина