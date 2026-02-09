Max планирует весной открыть доступ для полноценной работы бизнеса на платформе

Мессенджер Max весной планирует расширить функционал платформы для бизнеса на все компании, сообщили “Ъ” в Max. Сейчас эта платформа доступна только для компаний—участников реестра МСП, а также компаний, у которых есть приложение в Rustore.

Существующие ограничения ограничивают остальных в создании бизнес-аккаунтов, объяснил собеседник “Ъ” на телеком-рынке. «На данный момент в Max есть только бот с простой линейной логикой (прописанный алгоритм с ветвлением) без большого разнообразия интерактивных типов сообщений»,— рассказывает он.

В Max заверили, что интегрировать свои решения в мессенджер могут и партнеры-компании, и госорганизации. Количество партнеров Max уже превышает 145 тыс. «Платформа позволяет компаниям и госорганизациям интегрировать свои решения в мессенджер: автоматизировать обслуживание через чат-ботов, запускать мини-приложения и создавать каналы»,— добавили в Max.

Подробности — в материале «Ъ» «Бизнес ищет себя в мессенджерах».