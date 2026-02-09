Уфимец Иван Гаврилов победил в четвертом этапе чемпионата России по спидвею

На уфимском стадионе «Строитель» прошел двухдневный четвертый этап чемпионата России по мотогонкам на льду. С 26 очками победил Иван Гаврилов из Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова (Уфа).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Богданов (справа) занял третье место на этапе, но все еще с большим отрывом лидирует в общем зачете чемпионата России по ледовому спидвею

На одно очко от него отстал представитель Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич. Третье место занял еще один уфимский мотогонщик Никита Богданов, у которого 23 очка.

В общем зачете первенства лидирует действующий чемпион России Никита Богданов (112 очков), Дмитрий Хомицевич занимает второе место (95 очков), а Иван Гаврилов — третье (85 очков).

Финал чемпионата должен пройти 21-22 февраля в подмосковном Красногорске.

Идэль Гумеров