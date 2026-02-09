Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Уфимец Иван Гаврилов победил в четвертом этапе чемпионата России по спидвею

На уфимском стадионе «Строитель» прошел двухдневный четвертый этап чемпионата России по мотогонкам на льду. С 26 очками победил Иван Гаврилов из Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова (Уфа).

Никита Богданов (справа) занял третье место на этапе, но все еще с большим отрывом лидирует в общем зачете чемпионата России по ледовому спидвею

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

На одно очко от него отстал представитель Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич. Третье место занял еще один уфимский мотогонщик Никита Богданов, у которого 23 очка.

В общем зачете первенства лидирует действующий чемпион России Никита Богданов (112 очков), Дмитрий Хомицевич занимает второе место (95 очков), а Иван Гаврилов — третье (85 очков).

Финал чемпионата должен пройти 21-22 февраля в подмосковном Красногорске.

Идэль Гумеров