Учреждена премия в честь воспитателей из Оренбуржья, отразивших нападение на детсад

Российская журналистка, медиаменеджер и общественник Маргарита Симоньян учредила премию имени ее мужа Тиграна Кеосаяна в честь воспитателей из Оренбуржья, которые отразили нападение мужчины с ножом на детсад. Об этом сообщает сайт «Объясняем.рф».

«Премия в размере 1 миллиона рублей будет выдаваться по мере появления таких историй не реже, чем десять раз в год», — цитируются в сообщении слова Маргариты Симоньян.

Медиаменеджер отметила, что лично будет вручать премию «вот таким людям, то есть просто хорошим правильным людям».

Нападение на детсад в Бугуруслане произошло 5 февраля. 25-летний неизвестный с ножом сломал дверь и ворвался в дошкольное учреждение. Его остановили двое воспитателей, одна из которых пострадала. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев пообещал, что педагогам выплатят по 500 тыс. руб.

Георгий Портнов