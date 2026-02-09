В Тольятти пресекли торговлю нелегальной табачной продукцией

В Тольятти сотруднтки полиции пресекли торговлю немаркированной табачной продукцией, которая осуществлялась в расположенном на улице Революционной павильоне по продаже кондитерских изделий. Об это сообщает МВД Медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В присутствии понятых оперуполномоченные осмотрели торговую точку, обнаружили там и изъяли свыше 10,6 тыс. пачек сигарет иностранного производства, не имеющих предусмотренных российским законодательством акцизов. Стоимость найденного нелегального товара превысила 1 млн рублей. Полицейские задержали находившуюся там 55-летнюю жительницу Ставропольского района Самарской области.

Выяснилось, что женщина, не являясь индивидуальным предпринимателем, арендовала помещение, где открыто продавала сладости, а также приторговывала из под полы безакцизными сигаретами.

Отделом по расследованию преступлений, совершённых на территории Автозаводского района, СУ УМВД России по городу Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. За осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения женщина будет привлечена к административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ.

Андрей Сазонов