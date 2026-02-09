Южнокорейская провинция извинилась за идею «импортировать» женщин из Вьетнама

Правительство провинции Южная Чолла в Южной Корее принесло извинения Вьетнаму за озвученное накануне предложение мэра одного из округов завозить женщин из этой страны для повышения рождаемости, передает AFP.

«Мы должны импортировать молодых женщин из Вьетнама или Шри-Ланки, чтобы молодые люди в сельской местности могли жениться на них»,— сказал глава округа Джиндо Ким Хи Су на собрании в мэрии на прошлой неделе. Высказывание распространили местные СМИ. Позднее слова чиновника вызвали негативную дипломатическую реакцию — посольство Вьетнама в Сеуле подало официальную жалобу.

Власти провинции попытались смягчить скандал. «Мы приносим глубокие извинения за неуместное замечание, сделанное мэром Джиндо, которое причинило глубокую боль вьетнамскому народу и женщинам»,— написано в публикации с извинениями от лица правительства Южной Чоллы. Слово «импорт», использованное мэром, «нарушает человеческое достоинство и объективирует женщин» и не может быть «оправдано ни при каких обстоятельствах», указано в заявлении.

Сам Ким Хи Су также извинился, признав, что «использовал неподходящее слово».

Южная Корея — один из аутсайдеров по показателю рождаемости в мире. Власти страны вложили миллиарды долларов, чтобы побудить женщин рожать больше детей и поддерживать стабильную численность населения. По прогнозам, при нынешних темпах снижения численность населения страны к концу столетия сократится почти вдвое и составит 26,8 млн человек.

Эрнест Филипповский