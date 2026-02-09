«Бесконечный апрель» Антона Бутакова получил 14 номинаций на премию «Ника»
Фильм екатеринбургского режиссера Антона Бутакова «Бесконечный апрель» получил 14 номинаций на кинопремию «Ника». Об этом режиссер сообщил в своих соцсетях.
Премьерный показ фильма Антона Бутакова «Бесконечный апрель»
Фото: Елена Медведева
Фильм представлен в следующих номинациях киинопремии:
- Лучший игровой фильм
- Лучшая режиссерская работа (Антон Бутаков)
- Лучшая работа режиссера монтажа (Дарья Исмагулова)
- Лучшая сценарная работа (Алексей Федорченко, Антон Бутаков)
- Лучшая операторская работа (Артем Анисимов)
- Лучшая музыка к фильму (Виталий Корбесашвили)
- Лучшая звукорежиссура (Тимофей Шестаков)
- Лучшая работа художника (Алексей Потапов, Камилла Иркабаева, Георгий Воронков)
- Лучшая работа художника по костюмам (Лариса Механошина, Полина Баранова)
- Лучшая мужская роль (Сергей Колесов)
- Лучшая женская роль (Ольга Сутулова)
- Лучшая женская роль второго плана (Юлия Костина)
Сам Антон Бутаков номинирован как «Открытие года». В лонг-лист премии вошли 85 картин, голосование критиков будет проходить в два этапа. Среди других номинантов такие фильмы, как «Алиса в стране чудес», «Здесь был Юра», «Екатерина Великая», «Сводишь с ума», «Финист. Первый богатырь».
Фильм «Бесконечный апрель» — дебютный кинопроект главного режиссера Центра современной драматургии Антона Бутакова, снятый по пьесе Ярославы Пулинович. Действие фильма происходит в одной квартире, а сам фильм снят одним кадром, в съемках участвовали артисты екатеринбургских театров.