«Бесконечный апрель» Антона Бутакова получил 14 номинаций на премию «Ника»

Фильм екатеринбургского режиссера Антона Бутакова «Бесконечный апрель» получил 14 номинаций на кинопремию «Ника». Об этом режиссер сообщил в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьерный показ фильма Антона Бутакова «Бесконечный апрель»

Фото: Елена Медведева Премьерный показ фильма Антона Бутакова «Бесконечный апрель»

Фото: Елена Медведева

Фильм представлен в следующих номинациях киинопремии:

Лучший игровой фильм

Лучшая режиссерская работа (Антон Бутаков)

Лучшая работа режиссера монтажа (Дарья Исмагулова)

Лучшая сценарная работа (Алексей Федорченко, Антон Бутаков)

Лучшая операторская работа (Артем Анисимов)

Лучшая музыка к фильму (Виталий Корбесашвили)

Лучшая звукорежиссура (Тимофей Шестаков)

Лучшая работа художника (Алексей Потапов, Камилла Иркабаева, Георгий Воронков)

Лучшая работа художника по костюмам (Лариса Механошина, Полина Баранова)

Лучшая мужская роль (Сергей Колесов)

Лучшая женская роль (Ольга Сутулова)

Лучшая женская роль второго плана (Юлия Костина)

Сам Антон Бутаков номинирован как «Открытие года». В лонг-лист премии вошли 85 картин, голосование критиков будет проходить в два этапа. Среди других номинантов такие фильмы, как «Алиса в стране чудес», «Здесь был Юра», «Екатерина Великая», «Сводишь с ума», «Финист. Первый богатырь».

Фильм «Бесконечный апрель» — дебютный кинопроект главного режиссера Центра современной драматургии Антона Бутакова, снятый по пьесе Ярославы Пулинович. Действие фильма происходит в одной квартире, а сам фильм снят одним кадром, в съемках участвовали артисты екатеринбургских театров.

Анна Капустина