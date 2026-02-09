В Удмуртии спасатели деблокировали женщину-водителя

Автомобили «Лада» и «Чанган» столкнулись на трассе Ижевск — Сарапул в Завьяловском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, авария произошла 8 февраля, около 13:20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В результате ДТП спасателям пришлось деблокировать 35-летнюю женщину-водителя «Лады». Также пострадали три пассажира иномарки: 37-летняя женщина и двое детей 12 и 13 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу с ушибами. Обстоятельства происшествия устанавливает Госавтоинспекция Удмуртии.

Анастасия Лопатина