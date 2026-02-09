Силы ПВО за ночь сбили над Россией 69 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 28 беспилотников самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 27 БПЛА сбили над Брянской областью, пять — над Белгородской областью, три — над Тульской областью, по два — над Орловской и Калужской областями, по одному — над Астраханской и Воронежской областями.

В Брянской области никто не пострадал, повреждений не зафиксировано, сообщил губернатор Александр Богомаз. В Воронежской, Калужской и Тульской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.