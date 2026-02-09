Трудовая инспекция расследует отравления работников на двух пермских заводах

В Перми в январе на двух предприятиях химической промышленности произошли групповые отравления работников в результате выброса вредных веществ. Как сообщает пресс-служба краевой госинспекции труда, сейчас ведомство совместно с Западно-Уральским управлением Ростехнадзора проводит расследование групповых несчастных случаев.

В ближайшее время будут проведены опросы пострадавших и должностных лиц работодателей. «При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследований несчастных случаев будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — сообщил замруководителя краевой трудовой госинспекции Павел Бахтагареев.