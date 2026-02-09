Екатеринбург ждет потепление до +1 градуса к концу недели

В Екатеринбурге воздух прогреется до -1...+1 градуса к выходным, в течение недели температура воздуха составит от -13 до -5 градусов. Это следует из данных канала «Погода в Екатеринбурге».

На северными районами Свердловской области ожидаются осадки, связанные с прохождением антициклона. Самой холодной станет ночь на среду, 11 января. «В Свердловской области ожидается температура воздуха ниже -20 градусов, по юго-западу - близкой к -30, а на севере и ниже этой отметки»,— говорится в сообщении.

В понедельник, 9 февраля, в Екатеринбурге облачно с небольшим снегом, ветер 1-5 м/с. Температура воздуха составит -7...-9 градусов.

Во вторник, 10 февраля, ожидается -13 градусов, в среду — -12 °C. В четверг днем — -8 градусов, к пятнице температура поднимется до -5 градусов. В субботу ожидается -1 °C, в воскресенье — +1 °C.

По данным Уральского гидрометцентра, днем в понедельник, 9 февраля, и в ночь на 10 февраля ожидается небольшой снег. В остальные дни без осадков.

Анна Капустина