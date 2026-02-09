Социалист Сегуро победил на выборах президента Португалии

Кандидат от Социалистической партии Португалии Антониу Жозе Сегуро лидирует по итогам второго тура президентских выборов. После обработки 99,2% бюллетеней он набирает 66,82% голосов, следует из данных на сайте правительства.

Представитель ультраправой партии «Хватит!» (Chega!) Андре Вентура получает 33,18% голосов. Явка на выборах составила 50,11%.

«Ответ, который сегодня дал португальский народ, его приверженность свободе, демократии и будущему нашей страны, вызывает у меня искренние чувства тронутости и гордости»,— сказал господин Сегуро журналистам (цитата по The Guardian).

The New York Times пишет, что победа кандидата от Социалистической партии воспринимается за пределами Португалии как «передышка от нарастающей волны крайне правых сил» в Европе. Андре Вентура в свою очередь заявил, что «сегодня лидерство правых определено и обеспечено». «Вся политическая система, как правая, так и левая, объединилась против меня. Но я считаю, что сегодня лидерство правых определено и обеспечено. Я рассчитываю возглавить это политическое пространство с сегодняшнего дня»,— добавил он.

Антониу Жозе Сегуро — бывший генеральный секретарь Социалистической партии Португалии. Во время предвыборной кампании он позиционировал себя как умеренного политика, готового сотрудничать с правоцентристским правительством страны.