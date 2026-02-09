Намибия отказала TotalEnergies и Petrobras в разведке нефтяного шельфа

Правительство Намибии признает сделку по приобретению долей в лицензии на геологоразведку в шельфовой зоне нефтяными компаниями TotalEnergies и Petrobras. Как сообщает Reuters, 6 февраля TotalEnergies и Petrobras объявили, что приобрели у компаний Maravilla Oil and Gas и Eight Offshore Investments Holdings по 42,5% акций в лицензии на разведку у берегов Намибии. Предполагалось, что они рассчитывали «стать первыми, кто начнет добычу нефти в Намибии к концу десятилетия».

Министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и энергетики Намибии объявило, что о сделке не было уведомлено должным образом. Ведомство утверждает, что о ней стало известно «за несколько минут до публикации». В заявлении министерства указано, что любая передача, уступка или приобретение долей участия в нефтяных лицензиях «должны получить предварительное одобрение».

Нефтяные компании в свою очередь согласились на предварительное одобрение сделки правительством Намибии и выразили надежду, что процесс пройдет «в соответствии с намибийским законодательством и нормативными требованиями». Reuters отмечает, что в Намибии в настоящее время проходит реформа нефтяной отрасли. Ожидается, что будет создан новый регулирующий орган при администрации президента, предприняты шаги по модернизации правовой базы, регулирующей отрасль, а также будет изменено налоговое законодательство.

Влад Никифоров