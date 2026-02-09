На Камчатке у организатора сети подпольных казино конфисковали 161 млн рублей

Прокуратура Камчатского края добилась конфискации 161 млн руб. у женщины, которую признали виновной в организации сети подпольных игровых клубов, сообщили «Ъ» в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия и суда, с января 2023 года по февраль 2024-го 36-летняя жительница Камчатки организовывала и проводила азартные игры в трех подпольных заведениях. На этом она заработала более 161 млн руб. Петропавловск-Камчатский городской суд признал женщину виновной в июле 2025 года.

Прокуратура потребовала конфисковать у женщины полученные деньги. Городской суд отказал прокурорам, после чего те оспорили решение, доказав управленческую функцию женщины в организованной группе. Камчатский краевой суд признал доводы гособвинителя обоснованными. Решение вступило в силу.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский