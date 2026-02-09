WP сообщила о росте нигилистического насилия в США

В США увеличилось количество насильственных преступлений, в которых «отсутствует очевидная скрытая цель», пишет The Washington Post (WP). Правоохранительные органы стали описывать такие нападения как «нигилистический насильственный экстремизм».

WP проанализировала информацию о нападениях, совершенных с июля 2024 года по декабрь 2025-го, в которых преступники оставили письменное объяснение своих мотивов. Газета насчитала 17 таких преступлений, из них шесть — соответствовали «нигилистической модели поведения».

В одном из уголовных дел федеральная прокуратура США определила «нигилистический насильственный экстремизм» как преступное поведение, цели которого «исходят из ненависти к обществу в целом и желания разрушить его путем посева хаоса». Впервые термин нигилистического насилия использован в феврале 2025 года в деле подростка из Висконсина, который убил своих родителей.

В числе других примеров подобного рода насилия WP называет взрыв возле клиники репродуктивной медицины в Калифорнии в мае 2025 года, а также попытку подрыва электростанции с помощью беспилотника в Нэшвилле в сентябре того же года.

По словам опрошенных WP экспертов, новый вид насилия может быть связан с «все более агрессивными политическими дискуссиями» в США. Один из собеседников считает, что «иное» поведение преступников связано с «яростью», которую транслируют высокопоставленные мировые политики и общество.