Сийярто: лидеры ЕС ездили с Зеленским в США, чтобы помешать заключению мира

Лидеры европейских стран сопровождали президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Вашингтон в августе 2025 года, чтобы не допустить достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Они приехали, чтобы помешать президенту Трампу убедить президента Зеленского в необходимости прекращения войны. Европейцы приехали в Вашингтон, чтобы затянуть войну, и, к сожалению, им это удалось»,— сказал министр в интервью грузинскому телеканалу Rustavi2.

Господин Сийярто назвал такое сопровождение унизительным для лидера суверенной страны. «Если вас куда-то приглашают, то другие шесть или десять лидеров с вами не едут. Это было очень унизительно»,— сказал он. Глава венгерского МИД назвал руководителей европейских стран «няньками».

Встреча президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ЕС прошла в Белом доме в августе 2025 года. Тогда президент Соединенных Штатов говорил, что завершения боевых действий хотят все стороны конфликта.