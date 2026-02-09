Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Евросоюз все глубже погружается в милитаризм и экономический кризис, который усугубляется антироссийской политикой. По его словам, если расходы на оборону в странах ЕС достигнут 5% ВВП, то ежегодные траты на развитие отрасли составят около триллиона долларов.

«Если говорить о расходах в 5%, то ежегодно дополнительно они должны будут тратить на оборону, включая закупку вооружений, а по натовским нормативам не менее 20% должно идти именно на эти цели, еще триллион в год»,— сказал дипломат в разговоре с «Известиями».

Как добавил Александр Грушко, руководству Евросоюза придется объяснять населению причины сокращения социальных программ и увеличения безработицы. По его мнению, власти ЕС сведут причины к объяснению: «завтра война, завтра Россия нападет».