В Подмосковье пострадал человек из-за сбоя в работе лифта

В подмосковном городе Жуковский в 17-этажном жилом доме произошел технический сбой в работе лифта. Он проехал все этажи вверх и не остановился. Мужчина, который находился внутри, госпитализирован.

Администрация города написала в «ВКонтакте», что авария с лифтом произошла на ул. Амет-хан Султана, д. 15. «Лифт проехал 17 этажей вверх и не остановился. Сработала цепь безопасности, лифт не упал, но в результате резкой остановки произошел удар внутри кабины»,— указано в публикации.

Мужчину 1985 года рождения доставили в Жуковскую областную клиническую больницу. Глава Жуковского Андроник Пак пообещал оказать помощь пострадавшему и его семье.