Плюс три будет в Астрахани днем 9 февраля

В Астраханской области сохраняется теплая погода. Региональное МЧС предупредило об опасности на дорогах.

Спасатели советуют водителям соблюдать ПДД, перед выездом проверять техническое состояние автомобиля. При движении нужно быть пристегнутым ремнем и учитывать дорожную обстановку. Пешеходам рекомендуют пользоваться «зебрами» и не перебегать дорогу, вне населенных пунктов идти навстречу движению.

Синоптики астраханского ЦГМС прогнозируют 9 февраля в регионе облачное небо, дождь, снег, в том числе мокрый. Ветер западной четверти — скорость 8–13 м/с. Ночью -6...-1°С, днем -1...+4°С, на севере до -6°С.

В Астрахани ночью -3...-1°С, днем — от +1 до +3°С. Метеорологи обещают облачное небо и дождь. Ветер западной четверти, 8–13 м/с.

Дарья Васенина