Снегодождь и сильный ветер обещают в Волгограде 9 февраля

В Волгоградской области сохраняется теплая погода. МЧС не прогнозирует опасных явлений.

Метеорологи волгоградского ЦГМС обещают этой ночью в области -12...-7°С, местами -7...-2°С, днем 9 февраля — от -7 до -2°С, местами до +2°С. Ветер юго-восточный — скорость 5–10 м/с, порывы до 14-ти. Днем снег, местами сильный, снегодождь. На дорогах сохраняется гололедица — спасатели просят участников дорожного движения быть осторожнее.

В Волгограде -13...0°С (Gismeteo). Ветер северо-западный, 3–7 м/с, порывы до 12-ти. В течение дня пасмурно, небольшой снег.

Дарья Васенина