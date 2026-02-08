Сильный ветер обещают в Пензе 9 февраля

Небольшое похолодание придет ночью на 10 февраля. МЧС сообщает об отсутствии опасных или неблагоприятных явлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Аномальные морозы прервались, но остаются другие проблемы. На дорогах сохраняется высокая вероятность ДТП из-за снега и нарушений ПДД. Также возможны обрывы на ЛЭП из-за аварийных отключений подстанций.

По данным Приволжского УГМС, в регионе этой ночью -19...-14°С, днем 9 февраля — от -14 до 9°С, ночью на 10-е — от -23 до -18°С. Ветер северо-западный — скорость 8–13 м/с. Облачно с прояснениями, местами небольшой, умеренный снег.

В Пензе ночью -18...-16°С, днем — от -14 до -12°С. Западный, северо-западный ветер, 8–13 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой снег.

Дарья Васенина