Городские власти зарегистрировали МКУ «Муниципальный центр управления»

Администрация города Перми зарегистрировала МКУ «Муниципальный центр управления». Об этом свидетельствуют данные, внесенные в «СПАРК-Интерфакс» 28 января. МКУ будет осуществлять деятельность «по предоставлению услуг по размещению информации». Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье» директором новой структуры стала Татьяна Кузнецова, ранее возглавлявшая аппарат администрации Лысьвенского округа.

О создании МКУ «МЦУ» стало известно в августе 2025 года. 20 января текущего года на официальном сайте администрации Перми было опубликовано постановление об утверждении устава МКУ «Муниципальный центр управления» Перми. Согласно документу, функции и полномочия учредителя будет осуществлять администрация краевой столицы в лице руководителя ее аппарата. Предметом деятельности МКУ является организация работы по обработке сообщений от населения, размещенных в соцсетях, мессенджерах и на других ресурсах. Также в его задачи входит методологическое сопровождение деятельности функциональных и территориальных органов мэрии по вопросам работы с обратной связью сообщений от населения и ведения официальных страниц.

Отметим, что в Пермском крае с 2020 года действует Центр управления регионом. «Центр управления» городом станет первой аналогичной структурой на муниципальном уровне.