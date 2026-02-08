Юристы о новых санкциях ЕС против РФ

ЕС меняет подходы к давлению на российскую экономику, «вместо бездумного расширения списков меры направлены на устранение лазеек в действующих пакетах», констатирует глава международной практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова.

Адвокат и эксперт по санкциям Денис Крауялис отмечает, что акценты сделаны «на полное отсечение от западных сервисов (особенно в энергетике)». По его мнению, предложения носят «скорее долгосрочный и системный характер, нацеленный на постепенное увеличение издержек и затруднение операционной деятельности, а не на немедленный сокрушительный удар».

Старший юрист Delcredere Артем Касумян выделяет анонс ограничений по «поставкам отдельных товаров в неназванную третью юрисдикцию, так как она якобы способствует обходу санкций». По его мнению, это станет «новым словом в санкционной политике ЕС, которая до этого пыталась не казаться экстерриториальной».

По словам партнера LEVEL Legal Services Романа Хаминского, в нефтяной сфере ЕС переходит от частичных ограничений к системным: предлагается полный запрет морских услуг для российской сырой нефти, меры направлены на логистику и сервис. Формально сохраняя возможность экспорта нефти, предложения переводят его в режим более высокой себестоимости, суженного круга покупателей и сниженной маржинальности, что в долгосрочном плане может ослабить роль нефтегазовых доходов России, указывает госпожа Орлова. Господин Хаминский не исключает, что некоторые дружественные страны могут пересмотреть взаимодействие с РФ по нефти под угрозой санкционных рисков.

В банковской сфере прослеживается цель закрыть России способность строить альтернативную платежную инфраструктуру во внешнем контуре, отмечает Роман Хаминский. Это, по его прогнозам, может усложнить финансовую логистику, увеличить стоимость расчетов с зарубежными контрагентами, привести к усилению проверок платежей из российских источников, в том числе банками из стран СНГ. По криптовалюте предпринимается новая попытка ограничить альтернативные механизмы расчетов через давление на инфраструктуру и комплаенс-провайдеров, добавляет управляющий партнер юргруппы «Плотников и партнеры» Илья Плотников.

Ужесточение по экспортным ограничениям на станки, радиостанции и запреты на услуги в сфере кибербезопасности дадут скорее отложенный эффект, но могут повлиять на качество и скорость замещения этой продукции, на доступность ее ремонта и модернизации и в целом — на технологическую устойчивость, допускает господин Плотников. В этой сфере, подчеркивает господин Крауялис, впервые предлагается «антиобходной инструмент» для запрета экспорта в рискованные юрисдикции, что означает прямое давление на промышленность и попытку перекрыть каналы поставок через третьи страны.

Что касается защиты интеллектуальной собственности и активов европейских компаний, вероятно, им дадут право обращаться с иском в национальный суд к российской компании (или ее иностранным структурам) для взыскания компенсации, рассуждает господин Касумян. Господин Плотников рассматривает это как «попытку ЕС снизить вторичные потери своего бизнеса и ввести дополнительные механизмы защиты для правообладателей и компаний, которые сворачивают деятельность в РФ».

Анна Занина