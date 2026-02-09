В Башкирии за год на 5,8% выросла доля отказов в выдаче товарных кредитов

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на POS-кредиты (товарные кредиты) в декабре 2025 года в Башкирии составила 87,4%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 5,8 процентного пункта.

Больше всего отказов по заявкам на POS-кредиты слышали жители Краснодарского (89,5%) и Ставропольского (89,2%) краев, а также Ростовской (88,7%), Волгоградской (88,4%) и Омской (88,3%) областей.

Наименьшие доли отказов по заявкам на POS-кредиты в декабре прошлого года были зафиксированы в Приморском крае (83,5%), Удмуртии (85,3%), Хабаровском крае (85,9%), Санкт-Петербурге (86,3%) и Нижегородской области (86,3%).

Наиболее серьезная динамика увеличения доли отказов за год отмечена в Удмуртии (+8,5%), Воронежской (+8,4%), Самарской области (+8,3%) и Белгородской (+8,1%) областях, а также в Татарстане (+7,8%).

Олег Вахитов