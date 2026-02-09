Средняя стоимость аренды квартиры рядом с вузами в Уфе доходит до 42 тысяч рублей
Средняя стоимость аренды жилья вблизи вузов Уфы для долгосрочного проживания составляет от 27 тыс. до 40 тыс. руб. в месяц, сообщает пресс-служба «Авито Недвижимости».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Однокомнатные квартиры, оборудованные кухней и стандартным набором бытовой техники, чаще всего стоят от 38 до 42 тыс. руб. в месяц. Эти показатели определяют верхнюю границу стоимости в студенческом сегменте рынка аренды в городе, отмечают в «Авито».