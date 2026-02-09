В 2025 году суды Башкирии удовлетворили иски потребителей на 76 млн рублей

В 2025 году управление Роспотребнадзора направило в суды 260 заключений для защиты прав потребителей в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба ведомства, суды рассмотрели 181 дело и удовлетворили иски на 55 млн руб., включая 1,6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Специалисты управления участвовали в делах по всем основным сегментам потребительского рынка: розничная торговля — 116 дел, финансовые услуги — 44, долевое строительство — 18, бытовое обслуживание — 15, платные юридические услуги — 10, а также 57 дел по другим направлениям.

Кроме того, управление подало 170 исков в защиту прав потребителей. Из них 101 иск касался защиты неопределенного круга граждан, 67 — конкретных потребителей, и два — группы потребителей.

Суды рассмотрели 107 исков и удовлетворили их, присудив гражданам 21,6 млн руб.

Олег Вахитов