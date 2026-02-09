Экс-владельца «Матрицы» и его родных привлекли к субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Башкирии по заявлению конкурсного управляющего ООО «Инвестиционно-строительная корпорация "Мегаполис" Ильдара Салихова привлек к субсидиарной ответственности бывших руководителей компании. По решению суда, Тимур Гизатуллин (владел сетью супермаркетов «Матрица»), его сын Егор Гизатуллин, Владимир Горбушин, бывший директор Максим Чезганов, Елена Макарова и сестра Тимура Гизатуллина Светлана Антонова должны выплатить 47,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров холдинга "Матрица" Тимур Гизатуллин в 2008 году

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Председатель совета директоров холдинга "Матрица" Тимур Гизатуллин в 2008 году

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

«Инвестиционно-строительная корпорация "Мегаполис"», зарегистрированная в ноябре 2004 года, специализировалась на строительстве. Единственным ликвидным активом компании было здание супермаркета в деревне Жилино под Уфой, которое компания продала в 2015 году (другие здания супермаркетов принадлежали остальным юрлицам холдинга «Матрица»). Последним владельцем «Мегаполиса» была кипрская Brutaska Ltd (с ноября 2013 года). Ранее компанией владели ряд физлиц, а также «Универсал-трейдинг» и «Холдинг Матрица», аффилированные с Тимуром Гизатуллиным.

Подробнее о разбирательствах Тимура Гизатуллина и «Мегаполиса» — в статье «Руководство "Матрицы" проявит солидарность».

Олег Вахитов