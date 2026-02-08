Сотрудники ГАИ в Тольятти нашли нарушителя ПДД через интернет

Инспекторы ГАИ Тольятти обнаружили в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлено грубое нарушение правил дорожного движения, сообщает ГАИ Самарской области в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что на кадрах найденного ими видео «видно, как водитель микроавтобуса, двигаясь по улице Ворошилова, проезжает перекресток на красный сигнал светофора». В комментарии к видео его автор заметил, что автобус не только проехал на красный свет, но еще и выехал на «встречку». «И этот водитель еще возит пассажиров?!»,— удивляется автор. В ходе проверки инспекторы установили личность нарушителя — им оказался мужчина 1964 года рождения. По факту нарушения в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении за проезд на запрещающий сигнал светофора. Если это было первое нарушение водителя, то ему грозит штраф 1,5 тыс. руб. Если выяснится, что нарушение было повторным, то штраф уже составит 7,5 тыс. руб., но могут и лишить водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

Инспекторы ГАИ поблагодарили неизвестных граждан, выложивших видео, за активную позицию и помощь в обеспечении порядка на дорогах.

Андрей Васильев