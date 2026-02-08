В Астрахани спасли семь рыбаков с дрейфующей льдины
В Астрахани с дрейфующей льдины спасли семь человек, включая 10-летнего ребенка. ЧП произошло на Волге вблизи острова Городской. Предположительно, мужчины ловили рыбу, когда часть льда на реке оторвалась. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области
Для спасения дрейфующих на место оперативно прибыли силы гражданской обороны и МЧС — 9 человек и 4 единицы техники. Все рыбаки были спасены, медицинская помощь не потребовалась.
МЧС напоминает, что по всей Астраханской области прочность льда ослаблена, особенно в районах произрастания водной растительности, деревьев, кустов и камыша. При выходе на лед нужно обязательно надевать спасательный жилет.