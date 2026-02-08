В каких МКД Белгорода отключили отопление 8 февраля
Из-за ракетных ударов ВСУ в Белгороде была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. Для восстановления работы ТЭЦ в облцентре пришлось приостановить подачу тепла в 455 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В зону отключения попали следующие дома:
- Белгородский проспект, 6, 32, 34, 36, 38а, 48, 50, 51, 54, 57, 65а, 67, 67а, 69а, 71, 77, 88, 95, 100, 104б, 112, 114в;
- Белгородского полка 22а, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 40а, 42, 44, 46, 49а, 50, 51, 65, 67, 49, 78, 47, 35;
- Богдана Хмельницкого проспект, 60, 80а, 84, 88, 90, 92, 94, 96/31, 98, 100, 102, 104, 110, 114, 118, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129а, 130, 130а, 133, 133а, 133б, 133г, 133д, 133к, 134, 148;
- Вокзальная, 5, 19а, 22, 28, 33а, 26а, 26а строение 1, 19, 26;
- Гагарина, 4, 2б, 5, 6, 8, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- Гражданский проспект, 2, 4, 5, 7, 8, 19а, 21а, 23а, 25а, 27а, 32, 33, 53, 54, 56;
- Дзержинского, 10, 12а, 66а;
- Заводской переулок 1-й, 2, 2а, 4, 4б, 6, 6а, 8, 10, 29;
- Заводской переулок 5-й, 13, 15;
- Калинина, 1, 3, 5;
- Князя Трубецкого, 1, 2, 17, 18, 26, 34, 35а, 37, 38, 39, 39а, 47, 50, 52, 57, 66, 68;
- Курская, 2, 2а, 6б, 8, 8а, 10, 12;
- Мичурина, 41а, 43, 50, 52, 54, 54а, 56а, 58, 60, 62а, 64, 66, 142;
- Мичуринский переулок 1-й, 5, 7, 8, 13, 18, 12, 10а, 14, 16;
- Мичуринский переулок 2-й, 2, 4;
- Нагорная, 2, 23, 25, 25а;
- Некрасова, 1, 2, 4, 5, 5а, 5б/8, 6, 7а, 29, 28б, 28а, 28, 17в, 6а, 138;
- Народный бульвар, 1, 1а, 2а, 3б, 32, 34, 36, 36а, 38, 38а, 39а, 41, 43а, 48, 52, 52а, 57, 64, 76, 77, 90, 92, 63а, 3а, 17, 136;
- Николая Островского, 1, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 18а, 19в, 19б, 27, 29;
- Николая Чумичова, 11, 16, 20, 22а, 22б, 22в, 24а, 24б, 24в, 30а, 32, 34, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 70;
- Октябрьская, 46, 46а, 52, 57а, 59, 61, 63, 63а, 76, 78, 80, 82, 84, 86;
- Парковая, 1, 3, 3а, 8;
- Первомайская, 6, 11, 13, 15, 17;
- Победы, 47 корпус 1, 2, 49 корпус 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 30, 54, 56, 58, 66, 69, 71, 73, 75, 76, 81, 83;
- Попова, 11, 12, 18, 28, 30, 37, 37г, 31, 35, 35а, 35д, 35е, 42, 48, 54, 68а;
- Преображенская, 4, 5, 7а, 9, 11, 17, 21, 44, 45, 46, 63б, 65а, 78а, 78б, 82, 53, 72а, 74, 61, 63а, 84, 20, 74а, 144;
- Пугачева, 16;
- Садовая, 13а, 15, 30, 92, 102а, 102б;
- Садовый переулок, 2-й 2, 6, 13, 30;
- Свято-Троицкий бульвар, 1, 5;
- Славы проспект, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 18, 20, 21а, 23, 23а, 34, 36, 38, 39, 40, 43, 44а, 47, 52, 58, 68, 74, 76/9, 134а;
- Студенческая, 9, 11, 15, 17, 140;
- Театральный проезд, 1, 3;
- Чехова, 7, 9, 24, 26, 28, 30, 32;
- Шершнева, 1, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 28, 30;
- 50-летия Белгородской области, 2, 4, 6, 8а, 10, 14, 17б, 17в, 21, 23, 25;
- 3 Интернационала, 23, 25, 33, 35, 37, 39.