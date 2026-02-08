В каких МКД Белгорода отключили отопление 8 февраля

Из-за ракетных ударов ВСУ в Белгороде была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. Для восстановления работы ТЭЦ в облцентре пришлось приостановить подачу тепла в 455 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В зону отключения попали следующие дома: