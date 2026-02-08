В Ульяновской области в связи со снегопадами снова объявлен желтый уровень опасности

В воскресенье вечером ГУ МЧС по Ульяновской области объявило на 9 февраля желтый уровень опасности.

Как сообщает ведомство, ночью 9 февраля местами по области сохранится сильный снег, на дорогах снежные заносы.

В связи с продолжительным снегопадом глава Ульяновска Александр Болдакин поручил МБУ «Дорремстрой» усилить предстоящей ночью подметание проезжей части, очистку и обработку противогололедными реагентами тротуаров, а также расширение улиц ротором и грейдером.

В воскресенье в Ульяновской области также действовал желтый уровень опасности.

Андрей Васильев