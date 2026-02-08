В ЖК «Наследие» в Астрахани ребенок выпал с 7 этажа

Сегодня, 8 февраля, в одном из домов ЖК «Наследие» в Астрахани из окна 7 этажа выпал четырехлетний ребенок. Девочка с травмами доставлена в больницу, состояние оценивается как тяжелое. Следователи проводят проверку, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани ребенок выпал с 7 этажа многоэтажного дома

Фото: СУ СКР по Астраханской области В Астрахани ребенок выпал с 7 этажа многоэтажного дома

Фото: СУ СКР по Астраханской области

Инцидент случился в доме «Менделеев» по ул. Набережная Приволжского затона, 45. По предварительным данным, девочка была в куртке. Родителей на момент падения дома не было. Окно ребенок открыл сам.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам процессуальной проверки органами следствия будет принято соответствующее решение.

Марина Окорокова