В Самарской области объявлен желтый уровень опасности в связи со снегопадами

Главное управление МЧС по Самарской области объявило в воскресенье вечером на 9 февраля по региону желтый уровень опасности.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По сообщению ведомства, от ФГБУ «Приволжское управление по гидpометеорологии и мониторингу окружающей среды» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 09.02.2026 местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель при ухудшении видимости 500–1000 м, на дорогах местами снежные заносы». ГУ МЧС рекомендует водителям избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений, не ориентироваться на впереди идущий автомобиль соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Андрей Васильев