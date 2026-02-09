Цифра в погоне за эффективностью

В целом, судя по материалам совещания в аппарате правительства, 2025 год был посвящен системному развертыванию цифры на федеральном уровне — намеченные ранее экспериментальные треки превращались в рутинную работу по широкому ряду направлений ради формирования единого ландшафта. Так, за год проведен рефакторинг (пересмотр и оптимизация) 363 госуслуг с выводом готовых к этому видов в онлайн и в проактивный режим (когда государство предоставляет их само, опираясь на данные о потребностях граждан). Расширился перечень витрин данных (+22 вида сведений, 13 витрин). В «потоковый» режим переходит использование ИИ (28 новых сервисов — например, анализ мест накопления ТКО, транспортных потоков и т. п.). В ведомствах развернуто более 400 тыс. автоматизированных рабочих мест, оборудованных по требованиям Минцифры (российское ПО и железо), на платформу «Гостех» (универсальную среду для разработки и эксплуатации ГИС) переехали 32 системы, электронный документооборот последней генерации (СЭДО) распространен на взаимодействие 59 ведомств с отраслевыми организациями.

В числе наиболее заметных результатов цифровизации ведомств 2025 года на совещании обсуждались проекты, которые дают измеримую отдачу для государства и граждан: сервис самозапрета на получение кредита и на заключение договоров на услуги связи на портале «Госуслуги» (Минцифры), онлайн-формат поступления в образовательные организации и сервис подбора вузов на «Госуслугах» (Рособрнадзор), вывод на портал данных о начислениях за услуги ЖКХ (Минстрой). Минтранс продолжает масштабную подготовку отрасли к переходу на электронные перевозочные документы (пилот по интеграции электронных накладных при перевозке зерна с профильными ГИС с 1 сентября выйдет в обязательную фазу). Росводресурсы перевели в онлайн госуслугу по предоставлению сведений из государственного водного реестра, а также автоматизировали выявление отклонений в работе водохранилищ. Росреестр запустил шесть новых сервисов для работы с картой и приступил к внедрению ИИ-инструментов, которые в будущем позволят автоматически выявлять неучтенные объекты недвижимости и ускорят кадастровую оценку. Ведомство встроило единую картографическую основу в десятки информационных систем, в том числе на портал «Госуслуги», благодаря чему пользователи получают доступ к единой актуальной карте при оформлении услуг, например, для выбора земельного участка или проверки кадастровой стоимости.

Отметим, что большинство этих проектов фиксируют в качестве результатов сокращение затрат ведомств на рутинные операции — и, хотя объем этой экономии относительно скромен и укладывается в диапазон от нескольких миллионов до миллиарда рублей, очевидно, что гонка бюджетной эффективности только начата и в ближайшие годы продолжится: соревнование ведомств, выведенных в единое поле данных об их результативности, уже стало реальностью административной жизни.

Олег Сапожков