В Оренбургской области четверо пассажиров погибли в столкновении ВАЗ-2110 с КамАЗом

Прокуратурой Новосергиевского района Оренбургской области организована проверка по факту ДТП, повлекшего гибель людей, сообщила в воскресенье вечером прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, 8 февраля около 17:10 местного времени на 338-м километре автодороги М-5 «Урал» в районе села Покровка Новосергиевского района произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и КамАЗ. Четыре пассажира «десятки» от полученных травм скончались. На место происшествия с целью координации действий экстренных служб выехал прокурор района.

Прокурор области Руслан Медведев поручил прокуратуре Новосергиевского района провести в связи с ДТП проверочные мероприятия и с привлечением специалистов установить причины и обстоятельства произошедшего. На контроль также взят ход инициированной по данному факту доследственной проверки.

Андрей Васильев